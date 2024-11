Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion stieg im späten Handel um 2,1 Prozent auf 20.970,46 Punkte. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten zog um drei Prozent auf 4145,70 Punkte an. In Australien ging es im Sog Chinas mit seiner starken Rohstoffnachfrage ebenfalls nach oben. Der Leitindex S&P/ASX 200 schloss mit einem Plus von 0,33 Prozent auf 8.226,30 Punkte.