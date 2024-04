Japanische Aktien zogen vor diesem Hintergrund deutlich an. Der Leitindex Nikkei-225 stieg um 2,42 Prozent auf 38 460,08 Punkte. Auch der technologielastige Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong verzeichnete Gewinne und lag zuletzt mit 2,1 Prozent im Plus. Aktien aus Südkorea und Taiwan waren ebenfalls gefragt. Nicht ganz so stark waren die Zuwächse der chinesischen Festlandsmärkte. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen stieg nur leicht um 0,16 Prozent auf 3511,74 Punkte.