Gefragt waren dabei Technologiewerte. Neue US-Massnahmen gegen den Zugriff Chinas auf Halbleiterkomponenten waren nicht ganz so restriktiv ausgefallen, wie befürchtet worden war. Dies verhalf dem japanische Leitindex Nikkei 225 zu einem Plus von 1,91 Prozent auf 39.248,86 Punkte. Ebenso stark ging es an der technologielastigen Börse Südkoreas nach oben. Hier stützten auch neue Inflationsdaten. Die Teuerung in dem Land sei noch immer gering genug, um Hoffnungen auf Zinssenkungen aufrecht zu halten, hiess es von der ING.