Nicht ganz so eindeutig war die Entwicklung in China. Während der technologielastige Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt um 1,72 Prozent auf 17.403,65 Punkte anzog, kam der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien nur leicht voran. «Wenn zu viele Produkte auf zu wenig Kaufkraft und -willen stossen , steigt der Deflationsdruck und Unternehmen müssen ihre Preise senken, wodurch ihre Margen und Gewinne sinken», merkte Anlagestratege Stephan zum Zustand der Wirtschaft Chinas an. «Das sind keine guten Zeichen für die chinesischen Aktienmärkte, weshalb ich auf absehbare Zeit andere Regionen bevorzuge.»/mf/stk