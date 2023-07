Der australische S&P ASX 200 beendete die Verluststrecke der Vortage und kletterte um 1,5 Prozent auf 7108,90 Punkte. Nicht ganz so stark ging es in Japan nach oben. Der Leitindex Nikkei 225 schloss kaum verändert. Der Yen habe zum Dollar weiter zugelegt, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Eine anziehende Währung ist für die exportlastige Wirtschaft des Landes tendenziell ungünstig.