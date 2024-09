Nachrichten zu Konjunkturmassnahmen in China brachten den Börsen Schwung. «Die Regierung im Reich der Mitte erwägt, den Banken eine Kapitalspritze in Höhe von 142 Milliarden US-Dollar zur Verfügung zu stellen», so Fondsmanager Thomas Altmann von Vermögensverwalter QC Partners. «Das sorgt für eine Fortsetzung der Börsenparty in Hong Kong, Shanghai und Shenzhen.» In den vergangenen Tagen hatte ein ganzes Bündel an Massnahmen die chinesischen Märkte angetrieben.