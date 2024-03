An den chinesischen Börsen hielten sich die Verluste zu Wochenbeginn in Grenzen. Der CSI 300 mit einer Auswahl von Werten, die an den chinesischen Festlandsbörsen notiert sind, ging 0,54 Prozent tiefer aus dem Handel. In der Sonderverwaltungszone Hongkong gab der Hang Seng zuletzt um 0,28 Prozent nach.