Deutliche Verluste gab es zudem in Taiwan und Südkorea, während das Minus Verlusten an den übrigen Börsen etwas moderater ausfiel. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen sank um 0,84 Prozent auf 3539,90 Punkte. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong lag zuletzt mit 1,17 Prozent im Minus. Auch in Australien ging es nach unten. Der S&P/ASX 200 fiel um 0,98 Prozent auf 7567,30 Punkte./mf/zb