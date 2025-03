«Die Marktteilnehmer in Asien sind vor dem Wochenende nervöser geworden und haben an vielen Aktienmärkten Gewinne mitgenommen», stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Zudem herrschte vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag Zurückhaltung. «Jetzt, wo sich die US-Wirtschaft wieder abkühlen könnte, spielt die Stabilität des Arbeitsmarktes eine grosse Rolle», betonte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Schwäche er sich zu stark ab, bekämen Spekulationen über eine wachsende Rezessionsgefahr Oberwasser und würden die Rufe nach Zinssenkungen der Federal Reserve lauter.