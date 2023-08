Auch die chinesischen Börsen schwächelten. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, sank im späten Handel um 0,53 Prozent auf 3703,72 Punkte. Dass ich Investoren am chinesischen Aktienmarkt einem Pressebericht zufolge auf geringere Maklerprovisionen einstellen könnte, halt kaum. Elf Brokerhäuser hätten geringere Kommissionskosten angekündigt, berichtete die chinesische Finanzzeitung «Securities Times» am Freitag in Peking. Damit würden die Makler die Anleger an den gesunkenen Kosten teilhaben lassen, nachdem die wichtigsten Börsen des Landes vergangene Woche entschieden hatten, die Gebühren für den Aktienhandel zu senken.