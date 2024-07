In China kam es dagegen zu Verlusten. Die Lockerung der Geldpolitik gegen die andauernde Wirtschaftsschwäche des Landes am Vortag entfaltete keine stärkere Wirkung. «Der Schritt geht zwar in die richtige Richtung, in der Vergangenheit haben niedrigere Finanzierungskosten jedoch nicht zwangsläufig zu einer Belebung der Immobilienverkäufe geführt», erläuterte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. «Die Zinssenkung allein wird daher nicht ausreichen, um eine Trendwende bei den Immobilienverkäufen herbeizuführen.» Weitere geld- und fiskalpolitische Stimuli dürften zwar folgen, deren mögliche Wirkung sollte jedoch Zeit in Anspruch nehmen.