Dagegen konnte der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 32 678,62 Punkte deutlicher zulegen. Er profitierte davon, dass die japanische Zentralbank an ihrer lockeren Geldpolitik vorerst unverändert festhält. In Marktkreisen hatte es in jüngster Zeit Spekulationen gegeben, die Währungshüter könnten ihren Kurs modifizieren. Für diesen Freitag sind Preisdaten für den September angekündigt, die als Indikator für die landesweite Inflation gelten./gl/stk