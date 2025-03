Die Investoren preisten in den USA eine immer höhere Rezessionswahrscheinlichkeit ein, merkte Marktexperte Andreas Lipkow an. «Laut der neuesten Bank of America-Umfrage haben Investoren ihre Bestände in US-Aktien insgesamt mittlerweile so stark reduziert wie nie zuvor, während die Bargeldbestände sprunghaft anstiegen», hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg.