In Japan dämpften neue Inflationsdaten die Stimmung etwas. Mit vier Prozent hatte sich die Kernrate der Verbraucherpreise für Tokio im Dezember im Vergleich zu November weiter erhöht. Sie habe damit die Markterwartungen überschritten und die stärkste Dynamik seit vier Jahrzehnten gezeigt, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Damit erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise auch auf Landesebene weiter anziehen. Nachdem die Börse in Tokio am Montag geschlossen war und den Anstieg der anderen Märkte daher nicht mitmachen konnte, legte der Leitindex Nikkei 225 nun um 0,78 Prozent auf 26 175,56 Punkte zu.