In der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt waren die Verbraucherpreise im Mai auf Jahressicht nur leicht gestiegen. Wie die Statistikbehörde am Mittwoch in Peking mitteilte, lag der entsprechende Index 0,3 Punkte höher als im Mai 2023. Damit setzt sich der Inflationstrend in der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft den vierten Monat in Folge fort. Analysten hatten den Zuwachs für Mai nur geringfügig höher erwartet. Verglichen mit dem Vormonat April gaben die Verbraucherpreise um 0,1 Punkte nach. Marktteilnehmer werteten dies als Zeichen einer anhaltend schwachen heimischen Nachfrage.