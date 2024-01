In China kam der Aufschwung der Vortage ins Stocken. Massnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft hatten in den vergangenen Tagen an den Finanzmärkten Chinas zu einer Welle der Eindeckung von Short-Positionen geführt und die Märkte nach oben getrieben. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong sank zuletzt um 1,48 Prozent auf 15 972,07 Punkte, der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen büsste 0,27 Prozent auf 3333,82 Zähler ein.