Die Aufmerksamkeit an den Börsen richtet sich schon auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. «Heute gibt es die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die eine letzte Indikation für den offiziellen Arbeitsmarktbericht liefern, der morgen auf dem Programm steht», merkten die Volkswirte der Hessischen Landesbank Helaba dazu an.