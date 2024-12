Der S&P/ASX 200 gewann 1,7 Prozent auf 8.201,6 Punkte und auch in Südkorea wurden kräftige Gewinne verzeichnet. In Australien richteten sich die Blicke auf einen Deal in der Medienbranche. So verkauf die News Corp des Milliardärs Rupert Murdoch den Streaminganbieter Foxtel an den Sport-Streamer DAZN. Foxtel wird in dieser Transaktion mit 3,4 Milliarden australischen Dollar (2,0 Mrd Euro) bewertet./ck/mis