Mit Enttäuschung wurden auch Aussagen zur langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung China aufgenommen, die im Rahmen des dritten Plenums veröffentlicht worden waren. Die vagen Aussagen enttäuschten Hoffnungen auf stärkere Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft. Chinas Kommunistische Partei will danach die Modernisierung der zweitgrössten Volkswirtschaft vorantreiben. Eine «hochwertige Entwicklung» sei die wichtigste Aufgabe bei der Schaffung eines «modernen sozialistischen Landes», hiess es in einer Erklärung des Zentralkomitees der Partei zum Abschluss des sogenannten Dritten Plenums am Donnerstagnachmittag. Dieses Treffen findet in der Regel nur alle fünf Jahre statt. Die Parteiführung berät bei der Zusammenkunft über den künftigen Wirtschaftskurs.