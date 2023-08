An Chinas Festlandbörsen machte sich nach dem Erholungsversuch tags zuvor zur Wochenmitte schon wieder Ernüchterung breit. Die Immobilienkrise des Landes bestimmt weiter das Bild. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, fiel im späten Handel um 1,6 Prozent auf 3696 Punkte. Besser sah es in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong aus, wo der Hang-Seng-Index um 0,2 Prozent auf 17 821 Zähler stieg.