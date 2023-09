Der japanische Nikkei 225 gewann vor diesem Hintergrund am Montag 0,70 Prozent auf 32 939,18 Punkte. Noch deutlichere Aufschläge verzeichneten die Börsen in China. Für den CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, ging es zuletzt um 1,4 Prozent auf 3846 Zähler hoch. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte nach dem Feiertag am Freitag um 2,5 Prozent auf 18 843 Punkte zu.