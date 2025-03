Derweil schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von 0,38 Prozent auf 37.028 Punkte. Dass die japanischen Grundgehälter im Januar so stark gestiegen waren wie seit 32 Jahren nicht mehr, dürfte es der Bank of Japan ermöglichen, die Leitzinsen schrittweise weiter anzuheben. Die Notenbank stehe nicht unter Druck, ihren geldpolitischen Straffungskurs zu beschleunigen oder abzubremsen, kommentierte Ökonom Naoki Hattori von Mizuho Research & Technologies Ltd.