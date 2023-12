In China fand der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen den Weg ins Plus und legte zuletzt um 0,1 Prozent auf 3334 Punkte zu. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gab indes um 1,0 Prozent auf 16 472 Zähler nach.