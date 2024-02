Die asiatischen Börsen haben am Freitag zumeist wenig gemacht. Lediglich in Hongkong ging es etwas stärker nach unten, während die chinesischen Festlandbörsen, Südkorea und andere Handelsplätze wegen der Neujahrsfeierlichkeiten geschlossen blieben. Auf Wochensicht lagen die Börsen der Region Asien-Pazifik leicht im Plus.

09.02.2024 08:58