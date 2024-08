Die Hoffnungen sind auf die US-Geldpolitik gerichtet, denn am Nachmittag wird der PCE-Deflator veröffentlicht. «Sollte das von der Fed bevorzugte Inflationsmass wie erwartet mit 2,7 Prozent in der Kernrate herauskommen, wäre dies sicher eine weitere Bestätigung für die Fed, bald die Zinsen zu senken», hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg. Am Markt wird fest mit einer Zinssenkung im September gerechnet.