«Lange sah es so aus, als würde die Bank of Japan erst einmal die Auswirkungen von Trumps Wirtschaftspolitik abwarten», fügte Fondsmanager Thomas Altmann von der Fondsgesellschaft QC Partners hinzu. «Doch jetzt liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in der kommenden Woche bei 81 Prozent. Vor einer Woche waren das noch 41 Prozent.»