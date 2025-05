Die Massnahmen treten in den kommenden Tagen in Kraft. Zusätzlich reduziert die Zentralbank den Leitzins - ein wichtiges Finanzinstrument zur Umsetzung der Geldpolitik - um 0,1 Prozentpunkte auf 1,4 Prozent. Unter anderem passte Peking auch den Zinssatz für Wohnungsbaudarlehen mit einer Senkung um 0,25 Punkte an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von klaren Signale in Richtung einer lockeren Geldpolitik.