Die chinesischen Börsen waren gegenläufigen Impulsen ausgesetzt. Einerseits habe sich das Verarbeitende Gewerbe laut jüngsten Daten so dynamisch verbessert wie seit 13 Monaten nicht mehr, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Andererseits wurde der Handel mit Papieren des angeschlagenen Konzerns Country Garden an der Börse in Hongkong gestoppt.