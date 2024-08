Etwas verhaltener war die Entwicklung in Australien. Das australische Börsenbarometer S&P/ASX 200 schloss 0,22 Prozent im Plus bei 7997,70 Punkten. Die Notenbank des Landes habe in dem Protokoll ihrer jüngsten Sitzung angedeutet, die Zinsen für längere Zeit auf dem Niveau halten zu wollen, um die Inflation auf das gewünschte Niveau zu drücken, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an.