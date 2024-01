Die Gründe für den Anstieg lagen aber weniger in den US-Vorgaben als an neuen Daten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die jüngsten Inflationszahlen. So sei die Teuerung im Grossraum Tokio im Dezember geringer als erwartet ausgefallen. Zudem habe sich die Kernrate im Dezember den zweiten Monat in Folge abgeschwächt. Dies nehme Druck von der japanischen Notenbank, von ihrem lockeren geldpolitischen Kurs abzuweichen.