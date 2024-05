Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Freitag teilweise mit Kursgewinnen dem international schwachen Börsentrend entzogen. Eine dreitägige Verlustserie wurde dabei in Tokio beendet. Allgemein wurde auf die Hoffnung auf mehr politische Unterstützung verwiesen, nachdem neuerdings auch aus China und Japan enttäuschende Wirtschaftsdaten kommen.