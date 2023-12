Die Märkte profitierten von sich verdichtenden Zeichen für Leitzinssenkungen in den USA, womöglich schon früh im kommenden Jahr. Schwache US-Beschäftigungsdaten hatten am Dienstag in diese Richtung gedeutet. «In einer unmittelbaren Reaktion sanken die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein Drei-Monats-Tief», stellte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank fest.