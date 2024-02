Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag weiter zugelegt. Sie folgten damit den positiven Vorgaben der Wall Street. Auf Wochensicht lagen die Märkte der Region Asien-Pazifik ebenfalls im Plus. Sie steuern damit auf den vierten Wochengewinn in Folge zu. Die chinesischen Festlandsbörsen blieben wegen des Neujahrsfestes geschlossen.

16.02.2024 08:52