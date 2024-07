Gefragt waren im Gefolge der entsprechenden US-Titel Werte aus dem Halbleitersegment. Dies stützte auch den japanischen Markt. Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,96 Prozent bei 41.580,17 Punkten. Er erreichte damit ein erneutes Rekordhoch und baute die Gewinne seit Jahresbeginn auf mehr als 24 Prozent aus. Die australische Börse orientierte sich ebenfalls an den Vorgaben aus den USA. Der Leitindex S&P/ASX 200 zog um 0,86 Prozent auf 7.829,70 Zähler an.