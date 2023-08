Die chinesischen Börsen gewannen nach der Schwäche am Vortag wieder an Fahrt. Auch hier waren Werte aus den Bereichen Halbleiter und Künstliche Intelligenz gesucht. Zudem kletterten Konsumwerte. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, zog im späten Handel um rund ein Prozent auf 3734,99 Punkte an. Noch besser sah es in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong aus, wo der technologielastige Hang-Seng-Index um 2,23 Prozent auf 18 243, 89 Zähler stieg.