Japanische Aktien legten nach den Vortagesverlusten wieder zu. Der Leitindex Nikkei 225 gewann 0,56 Prozent auf 35.025 Punkte. Er liegt damit aber noch immer unter dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag, der rund 900 Punkte höher war. Am Montag hatten japanische Aktien einen prozentual zweistelligen Einbruch erlitten. Auch in Australien ging es am Freitag nach oben. Der S&P/ASX 200 legte um 1,25 Prozent auf 7.777,70 Punkte zu.