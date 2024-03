Hatten in Japan am Vortag noch Aussagen eines Währungshüters auf eine geldpolitische Wende hingedeutet, so folgte nun die rhetorische Kehrtwende. Notenbankchef Kazuo Ueda habe mit aktuellen Aussagen zum Inflationsziel offensichtlich Spekulationen auf einen baldigen strikteren Kurs dämpfen und sich so Handlungsfreiheit sichern wollen, erläuterten die Marktstrategen der Deutschen Bank. Das kam gut an und trieb den Nikkei 225 im Handelsverlauf auf neue Hochs. Der Index schloss nach zwei Tagen des Luftholens 1,9 Prozent fester mit 39 910,82 Punkten. Allerdings gibt es auch Warnsignale. «Beim japanischen Nikkei 225 steht der Relative-Stärke-Index mit dem heutigen Kursgewinn bei 81», so Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. «Damit werden auch im Land der aufgehenden Sonne Rücksetzer immer wahrscheinlicher.»