Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind mit Schwung in die neue Börsenwoche gestartet. Positive Vorgaben von den internationalen Börsen am Freitag in Reaktion auf nachlassende Sorgen über die Zinsaussichten der US-Notenbank Fed stützten die Notierungen. In Japan und Südkorea wurde am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt.