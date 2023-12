Das lastete vor allem auf dem Hang-Seng-Index in Hongkong, der im späten Handel um 1,1 Prozent auf 16 149 Punkte fiel. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg hingegen um 0,59 Prozent auf 3419,45 Punkte. Er knüpfte damit ein seine leichte Erholung vom Freitag an. Allerdings war es für den CSI 300 in der jüngeren Vergangenheit schlecht gelaufen - mit zuletzt vier Verlustmonaten in Folge.