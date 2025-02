In einem durchwachsenen Umfeld in Fernost haben die chinesischen Börsen am Mittwoch zugelegt. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong setzte sich mit den aktuellen Gewinnen an die Spitze der stärksten internationalen Indizes von Bedeutung seit Jahresbeginn, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten.