In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg der Hang-Seng-Index am Freitag um 1,5 Prozent auf 18 484 Punkte. Damit knüpfte er an seine jüngste Gewinnserie an - unterbrochen lediglich von einer Feiertagspause zur Wochenmitte - und erreichte den höchsten Stand seit September vergangenen Jahres.