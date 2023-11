Japanische Aktien bauten die Vortagesgewinne aus. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf ein Massnahmenpaket zur Ankurbelung Wirtschaft. Der Umfang sei dabei höher als erwartet ausgefallen. Am japanischen Anleihemarkt gaben die Renditen unterdessen weiter nach. Am Vortag hatte die Notenbank ein Anleihekaufprogramm zur Begrenzung des Renditeanstiegs bei Staatsanleihen angekündigt. Der Nikkei 225 schloss am Donnerstag 1,1 Prozent höher mit 31 949,89 Punkten.