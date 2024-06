Damit zeigten sich die Märkte abwartend vor neuen US-Konjunkturdaten. Am Nachmittag werden die Auftragseingänge der Industrie gemeldet. Zuletzt hatte sich die Stimmung in der US-Industrie unerwartet eingetrübt, wie der ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe am Vortag gezeigt hatte. Zudem herrschte Zurückhaltung vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, die ein wichtiger Impulsgeber für die Geldpolitik der US-Notenbank sind.