Der halbjährliche Rechenschaftsbericht des US-Notenbankchefs am Vorabend hatte den Märkten keinen Aufschluss über den weiteren Weg der US-Geldpolitik gegeben. «Der oberste US-Währungshüter lässt sich weiterhin nicht genau in die Karten schauen, wie lange die Fed noch am aktuellen Leitzinsniveau festzuhalten gedenkt», betonte Elmar Völker, Senior Fixed Income Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg.