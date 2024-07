Die Aussichten auf eine erneute Präsidentschaft von Donald Trump in den USA haben in China Sorgen vor neuen Strafzöllen geweckt. Es gibt die Befürchtung, dass Trump zu einem Politikstil im Freund-Feind-Schema zurückkehren könnte. Das käme Japan entgegen, wäre für China aber ungünstig, so ein Marktteilnehmer.