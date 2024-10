Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben zur Wochenmitte keine klare Richtung ausgebildet. Während es in Japan deutlich und in Australien leicht nach unten ging, zeigte sich die Börse in Hongkong nach der Feiertagspause in starker Verfassung. Die Handelsplätze in Festland-China blieben feiertagsbedingt geschlossen.