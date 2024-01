In Asien sind die Börsen zu Wochenbeginn in Japan und China abermals in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Die Tech-Rally in den USA, wo der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) die Nasdaq-Börse auf ein Rekordhoch getrieben hatte, beflügelte am Montag auch die Börde in Tokio. Der Leitindex Nikkei 225 gewann am Montag auf dem höchsten Kursniveau seit 1990 am Ende des Tages 1,6 Prozent auf 36 546,95 Punkte.

22.01.2024 08:06