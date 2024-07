Besser sah es in Australien aus. Der Leitindex S&P/ASX 200 zog um 0,88 Prozent auf 7.959,30 Zähler an. Er reagierte damit auch auf Vorgaben aus China. Die Exporte des rohstoffhungerigen Landes hatten im Juni deutlich an Fahrt gewonnen. Wie der chinesische Zoll in Peking mitteilte, stiegen die Ausfuhren gemessen in US-Dollar im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres um 8,6 Prozent.