Am japanischen Aktienmarkt kam das gut an. Der Leitindex Nikkei 225 gewann 0,24 Prozent auf 38 814,56 Punkte. «In Japan reagieren die Anleger mit Erleichterung darauf, dass die Bank of Japan ihre Anleihenkäufe noch mindestens bis zur nächsten Sitzung beibehält», so Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.