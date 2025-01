Eine Zinserhöhung der japanischen Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung um 0,25 Prozentpunkte gelte unterdessen als gesetzt, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Eine stärkere Reaktion des Marktes sei nur zu erwarten, wenn es nicht so kommen sollte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Handel mit einem Plus von 1,58 Prozent auf 39.646,25 Zählern. Leichte Gewinne verzeichneten auch australische Aktien. Der Leitindex S&P/ASX 200 legte um 0,33 Prozent auf 8.429,79 Punkte zu.